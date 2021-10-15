СМИ: экс-министр обороны Армении Тоноян останется под стражей

ЕРЕВАН, 15 октября. /ТАСС/. Апелляционный суд отклонил жалобу защиты бывшего министра обороны Армении Давида Тонояна, он останется под стражей. Об этом в пятницу сообщил телеканал "Общественное телевидение Армении".

"Экс-министр обороны Армении Давид Тоноян останется под стражей. Апелляционный суд под председательством судьи Тиграна Саакяна отклонил апелляцию защиты", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.

30 сентября суд общей юрисдикции Еревана принял решение арестовать Тонояна на два месяца. Уголовное дело, по которому он проходит, было возбуждено в связи со злоупотреблением служебными полномочиями высокопоставленными должностными лицами Минобороны страны при приобретении боеприпасов для нужд ВС. Тоноян стал главой Минобороны в 2018 году и был снят с должности в ноябре 2020-го после завершения военных действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха.