В ООН сомневаются, что Приштина уведомила KFOR перед операцией 13 октября

ООН, 15 октября. /ТАСС/. Приштина, возможно, не уведомила в установленном порядке силы международной миссии под эгидой НАТО в Косове (KFOR) о проведении полицейской операции на севере Косова 13 октября. Об этом заявил в пятницу спецпредставитель генерального секретаря ООН, глава миссии всемирной организации в Косове Захир Танин.

"В эту среду силы специального назначения полиции Косова были вновь направлены на север для проведения, согласно заявлениям, операции против контрабанды в ряде мест в Косове. Нет уверенности, что KFOR были в соответствующем порядке проинформированы перед отправкой полицейского спецназа", - сказал он.

Как сообщили косовские СМИ, полиция непризнанного Косова провела в среду утром спецоперацию в населенной преимущественно сербами северной части города Косовска-Митровица и ворвалась в аптеку для проверки языка документации. Сотни проживающих в городе сербов вышли на улицы, стали собираться на месте инцидента, блокировать движение грузовиками и пожарными машинами, были слышны сирены тревоги. Полиция применяла слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Аналогичная операция полиции проходила в городе Звечан. Там косовары открыли огонь по протестующим сербам. Один человек тяжело ранен. Врачи борются за его жизнь.

Президент Сербии Александар Вучич срочно выехал на административную линию с Косовом и Метохией, где проведет встречу с представителями сербского населения края.