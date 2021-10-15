В Косове заявили, что не пойдут на компромиссы в борьбе с преступностью

ООН, 15 октября. /ТАСС/. Приштина не намерена идти на компромиссы в борьбе с организованной преступностью и настаивает на полномочиях своей полиции предпринимать необходимые действия на всей территории Косова. Об этом заявила в пятницу президент непризнанного Косова Вьоса Османи-Садриу на заседании Совета Безопасности ООН, комментируя события в сербских анклавах края 13 октября.

"В борьбе с организованной преступностью невозможны никакие компромиссы, где бы она ни шла - на севере или на юге, - сказала она. - Полиция Косова обладает полными полномочиями на своей территории для поддержки закона и не должна спрашивать ни у кого разрешения".

Османи-Садриу подчеркнула, что полицейская операция в среду проводилась не только в сербских анклавах, но и в других регионах края, а среди задержанных были албанцы.

Как сообщили местные СМИ, полиция непризнанного Косова провела в среду утром спецоперацию в населенной преимущественно сербами северной части города Косовска-Митровица и ворвалась в аптеку для проверки языка документации. Сотни проживающих в городе сербов вышли на улицы, стали собираться на месте инцидента, блокировать движение грузовиками и пожарными машинами, были слышны сирены тревоги. Полиция применяла слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Аналогичная акция полиции проходила в городе Звечан. Там косовары открыли огонь по протестующим сербам. Один человек тяжело ранен. Врачи борются за его жизнь.

Президент Сербии Александар Вучич срочно выехал на административную линию с Косовом и Метохией, где проведет встречу с представителями сербского населения края.