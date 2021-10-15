США заявили о готовности пресекать деятельность хакеров на своей территории по сигналам РФ

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы пресекать деятельность киберпреступников на своей территории по сигналам со стороны России, если передаваемая Москвой информация подтверждается. Об этом заявила в пятницу, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС на брифинге для иностранных журналистов, заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер.

"Как вы знаете, у США правоохранительные органы, которые всегда привержены [борьбе с преступностью]. В данный момент страны делятся с нами информацией на основании договоренностей о взаимной правовой помощи. Мы такое [поступающие от других государств сведения] рассматриваем, расследуем в соответствии с законами и нормами нашей страны. И при наличии однозначных доказательств мы абсолютно пресекаем преступную деятельность, исходящую из Соединенных Штатов <...>", - сказала сотрудник Белого дома.

Она отметила, что Соединенные Штаты и Россия ведут откровенные, профессиональные и "весьма прямолинейные переговоры" по борьбе с преступностью в киберпространстве.

Ее спросили, почему Россия не была приглашена на организованные США в среду и четверг онлайн-встречи с участием представителей около 30 стран по предотвращению киберпреступлений. "США ведут откровенные, профессиональные и весьма прямолинейные разговоры с Россией о преступной деятельности, деятельности вирусов-вымогателей с территории России. Нам кажется, что обе [стороны] провели хорошее, честное и откровенное обсуждение и обмен информацией [по этим вопросам]", - ответила Нюбергер.