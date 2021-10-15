Киев заявил, что не получал от Москвы сообщения о готовности к "нормандской" встрече МИД

КИЕВ, 15 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров утверждает, что Киев готов к встрече "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) на уровне глав МИД, однако Россия, по его словам, официально о своей готовности не сообщала.

"Мы бы встретились на уровне министров [иностранных дел в "нормандском формате"], но из России на Украину официально оформленной готовности [к встрече] на уровне министров не поступало", - отметил он на брифинге в пятницу.