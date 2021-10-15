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У Белого дома пока нет подробной информации о встрече Байдена и Папы Римского

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула, что "это важная встреча, которую с нетерпением ожидает президент"

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Белый дом пока не располагает подробной информацией о предстоящей встрече президента США Джо Байдена с Папой Римским Франциском. Об этом сообщила в пятницу заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, выступая на брифинге на борту самолета американского президента, который отправился в штат Коннектикут.

"У меня нет деталей [встречи], которыми бы я могла поделиться", - сказала она. При этом Жан-Пьер подчеркнула, что "это важная встреча, которую с нетерпением ожидает президент".

В четверг Белый дом сообщил, что Байден и его супруга Джилл встретятся с Папой Римским 29 октября в Ватикане. Стороны обсудят совместные усилия по борьбе с пандемией и климатическим кризисом, а также деятельность в рамках заботы о бедных.

Ожидается, что 1-2 ноября Байден из Рима направится в шотландский Глазго для участия в саммите мировых лидеров на первом этапе 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет с 31 октября по 12 ноября.

Глава американской администрации, вероятно, также проведет встречу с французским лидером Эмманюэлем Макроном в ходе своей поездки на саммит Группы двадцати (G20) в Риме в конце текущего месяца, сообщило в четверг агентство Reuters, ссылаясь на представителя Белого дома.

Теги
Франциск (Папа Римский)СШАБайден, Джо
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