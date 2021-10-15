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Глава Пентагона в ходе визита на Украину встретится с Зеленским

Военное ведомство отмечает, что этот визит станет в том числе возможностью обсудить прогресс Киева в проведении реформ, "необходимых для продвижения евроатлантических устремлений" страны

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе визита на Украину проведет встречи с президентом страны Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении американского военного ведомства.

Пентагон отмечает, что этот визит станет в том числе возможностью обсудить прогресс Украины в проведении реформ, "необходимых для продвижения евроатлантических устремлений" Киева.

В ходе этой поездки Остин также посетит Грузию, где встретится с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и министром обороны Джуаншером Бурчуладзе, отмечается в документе.

Теги
УкраинаСШАЗеленский, Владимир АлександровичОстин, Ллойд
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