{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Санкции в отношении России
Обновлено 

Украина ввела новые санкции в связи с выборами в Госдуму

Рестрикции распространились на 237 человек
© Ukrainian Presidential Press Office via AP

КИЕВ, 15 октября. /ТАСС/. Украина ввела санкции в отношении еще 237 человек в связи с выборами в Госдуму в Крыму и в связи с голосованием на них жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом в пятницу заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов по результатам заседания ведомства.

На эту тему

"На сегодняшний день принято решение относительно тех людей, которые принимали участие в голосовании - обеспечивали работу по выборам [в Госдуму] на территории Крыма, на территории Донецкой и Луганской областей", - заявил Данилов, уточнив, что новое решение касается 237 человек.

По словам секретаря СНБО, большая часть людей, в отношении которых введены ограничительные меры, это члены избирательных комиссий.

Теги
УкраинаРоссияСанкции в отношении РоссииКрым
Совбез Украины ввел ограничительные санкции против сети магазинов MERE
Теперь она не может работать на Украине. Рестрикции введены за то, что эта торговая сеть работает в Крыму
Читать полностью