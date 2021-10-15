Украина ввела новые санкции в связи с выборами в Госдуму

КИЕВ, 15 октября. /ТАСС/. Украина ввела санкции в отношении еще 237 человек в связи с выборами в Госдуму в Крыму и в связи с голосованием на них жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом в пятницу заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов по результатам заседания ведомства.

"На сегодняшний день принято решение относительно тех людей, которые принимали участие в голосовании - обеспечивали работу по выборам [в Госдуму] на территории Крыма, на территории Донецкой и Луганской областей", - заявил Данилов, уточнив, что новое решение касается 237 человек.

По словам секретаря СНБО, большая часть людей, в отношении которых введены ограничительные меры, это члены избирательных комиссий.