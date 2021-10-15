Меркель считает, что новое правительство Германии будет проевропейским

БЕРЛИН, 15 октября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что новое правительство страны в составе Социал-демократической партии Германии (СДПГ), "зеленых" и либеральной Свободной демократической партии (СвДП) в случае его формирования будет придерживаться проевропейского курса. С таким заявлением она выступила в пятницу во время визита в Бельгию.

"Это будет проевропейское правительство, которое знает, что Европа значит для мира и свободы у нас", - приводит слова Меркель агентство DPA. "Разумеется, существуют ожидания, что правительство продолжит многие вещи, которые мы начали, и, конечно, расставит новые акценты", - сказала уходящий канцлер.

Меркель ожидает, что СДПГ, "зеленые" и либералы начнут коалиционные переговоры. "Я думаю, они это сделают", - отметила она.

Ранее в пятницу руководство СДПГ, "зеленые" и СвДП рекомендовало партийным органам одобрить переход от так называемых зондирующих переговоров к коалиционным. Федеральное правление социал-демократов уже дало зеленый свет на их начало, "экологи" и либералы, как ожидается, сделают то же самое в ближайшие воскресенье-понедельник.

Зондирующие переговоры проводятся с целью понять готовность партий к компромиссам в случае участия в новом правительстве, после них начинаются собственно коалиционные переговоры, когда будут по пунктам разбираться программы, которые лягут в основу будущего коалиционного договора, и распределяться министерские посты. По сути, переход к коалиционным переговорам означает, что СДПГ, "зеленые" и СвДП устранили основные разногласия и сформируют кабмин.

На прошедших 26 сентября парламентских выборах победила Социал-демократическая партия Германии, получив 25,7% голосов. Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) набрал всего 24,1% голосов, что стало худшим результатом в его истории. Свободная демократическая партия получила 11,5% голосов, "Союз-90"/"Зеленые" - 14,8%, правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 10,3%. В Бундестаг также благодаря трем прямым мандатам прошла Левая партия с 4,9%.