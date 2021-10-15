Украина приняла стратегию информационной безопасности для противодействия России

КИЕВ, 15 октября. /ТАСС/. Украина приняла стратегию информационной безопасности, которая, кроме прочего, имеет целью противодействие "агрессии России на информационном фронте". Об этом в пятницу заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов по результатам заседания ведомства.

"Такая стратегия [информационной безопасности Украины] была рассмотрена и принята на заседании СНБО", - отметил Данилов.

Он пояснил, что она, кроме прочего, направлена против России. "Мы находимся в сложной ситуации. Что касается агрессии Российской Федерации, то она не только на фронте, но и на информационном фронте. Они используют СМИ для влияния на нашу страну, на наших людей", - аргументировал он цель документа.

15 сентября украинское правительство одобрило стратегию информационной безопасности, которая была разработана на основе подписанной президентом в сентябре 2020 года стратегии нацбезопасности. Ее цель заключается в определении основ обеспечения информационной безопасности Украины, противодействия угрозам безопасности государства в информационной сфере, защиты прав лиц на информацию и защиты персональных данных.

Предполагается, что стратегия будет реализовываться путем сдерживания информационной агрессии, направленной на свержение конституционного строя и территориальной целостности Украины, подрыв ее суверенитета и демократического строя, обеспечения информационной устойчивости общества и государства, создания эффективного взаимодействия между органами власти, местного самоуправления и общества, а также развития стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами.

К стоящим перед государством угрозам и вызовам, с которыми планируют бороться на Украине, отнесены "угроза информационной политики РФ", "информационное доминирование России на временно неподконтрольных территориях", а также низкий уровень медиаграмотности граждан, увеличение количества глобальных дезинформационных кампаний и "манипуляция сознанием граждан по вступлению Украины в НАТО и ЕС".