США пока не могут подтвердить участие в московском формате по Афганистану 20 октября

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты пока не могут подтвердить участие в консультациях по Афганистану в московском формате, которые запланированы на 20 октября. Об этом в пятницу сообщил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы взяли на заметку грядущую сессию в Москве, но мы не можем подтвердить каких-либо встреч или участия с нашей стороны", - сказал он.

Представитель американского внешнеполитического ведомства отметил, что США считают полезным формат расширенной "тройки" (РФ, США, Китай, Пакистан) по афганскому мирному урегулированию.

"Мы координируем интересы с такими странами, как Россия, когда речь идет об Афганистане", - подчеркнул Прайс.

В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проинформировала о том, что Москва ожидает приезда на следующей неделе делегации движения "Талибан" (запрещено в РФ) для участия в консультациях по Афганистану в московском формате, которые запланированы на 20 октября. Этот формат был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Индии, Ирана, Китая и Пакистана.