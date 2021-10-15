В СНБО Украины заявили, что решения об энергобезопасности последуют "при необходимости"

КИЕВ, 15 октября. /ТАСС/. Украина располагает достаточным запасом природного газа, в связи с чем дополнительные решения на уровне Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) последуют только при необходимости. Об этом в пятницу по итогам очередного заседания СНБО заявил журналистам его секретарь Алексей Данилов.

"В этом году у нас 18,7 млрд куб. м газа уже закачано в хранилища, больше газа у нас было только в 2020 году. Однако президент держит ситуацию на контроле. <...> В случае необходимости будут приниматься решения по вопросу энергобезопасности", - сказал он.

При этом Данилов признал, что на электростанциях страны "есть вопросы с углем".

Украина начала отбор газа из своих хранилищ 5 октября на фоне резкого роста цен на энергоносители в Европе, а 3 октября была прекращена закачка в подземные хранилища.