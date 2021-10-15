В Чехии рассказали, когда вопрос временного лишения Земана полномочий станет актуальным

ПРАГА, 15 октября. /ТАСС/. Вопрос о временном освобождении Милоша Земана от исполнения полномочий президента Чехии по состоянию здоровья станет актуальным после первого заседания нового состава Палаты депутатов (нижней палаты) парламента 8 ноября. Об этом сообщил в пятницу журналистам председатель Сената (верхней палаты) парламента Милош Выстрчил.

"Если и после 8 ноября ситуация будет такая же, как сейчас, и не прояснится, то тогда введение в действие положения [конституции о делегировании компетенции главы государства] будет очевидно возможно", - отметил спикер. По его словам, такой вариант станет временным решением и не будет означать смещения Земана с поста главы государства.

Для временного лишения политика президентских полномочий требуется набрать голоса более половины членов обеих палат парламента Чехии. По мнению Выстрчила, добиться такого большинства возможно.

Если Земан, находящийся в отделении реанимации в Центральном военном госпитале Праги, не сможет исполнять обязанности после 8 ноября, то полномочия президента временно будут возложены на действующих премьер-министра и спикера Палаты депутатов, последний должен назначить новое правительство Чехии и его председателя. Мандат прежнего кабмина Андрея Бабиша истекает в середине ноября.

Выстрчил раскритиковал администрацию президента за отказ предоставить подробную информацию о состоянии здоровья Земана. Пражский град не ответил на соответствующий официальный запрос Сената. Поэтому спикер попросил врачей столичного госпиталя дать официальный ответ, способен ли Земан исполнять обязанности главы государства.

Официальный представитель Пражского града Иржи Овчачек заявил, что сенаторы стремятся изолировать президента и лишить его возможности принимать самостоятельные решения. По его мнению, законодателей "совершенно не интересует здоровье" Земана.

Госпитализация Земана

77-летний Земан 10 октября был помещен в отделение интенсивной терапии Центрального военного госпиталя Праги. В нем он проходил плановую госпитализацию в течение восьми дней в сентябре. Глава государства страдает невропатией ног и жалуется на нарушение слуха и пониженное артериальное давление. Он также наблюдался у врачей по поводу диабета.

В последнее время появилась информация, что у Земана проблемы с печенью. Такое мнение высказал в том числе экс-президент Чехии Вацлав Клаус. По мнению врачей, Земану может потребоваться около трех недель госпитализации.