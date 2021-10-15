Глава британского МВД распорядилась провести оценку мер обеспечения безопасности депутатов

ЛОНДОН, 15 октября. /ТАСС/. Глава МВД Великобритании Прити Пател распорядилась провести оценку мер обеспечения безопасности членов парламента страны после убийства депутата Дэвида Амесса. Как сообщил в пятницу вечером официальный представитель ведомства, работа будет начата немедленно.

"Министр распорядилась, чтобы полиция незамедлительно провела оценку мер обеспечения безопасности парламентариев. Результаты этой работы будут представлены в должное время", - сообщили в МВД. Ранее на своей странице в Twitter сама глава министерства признала, что общественность "совершенно справедливо задает вопросы об обеспечении безопасности" законодателей.

Представитель Пател сообщил, что министр провела встречу с руководителями правоохранительных органов и спецслужб королевства, а также спикером Палаты общин, чтобы обсудить "трагическое происшествия и реакцию на него".

Амесс - 69-летний депутат парламента Великобритании от правящей Консервативной партии - подвергся нападению в ходе встречи с избирателями в методистской церкви города Ли-он-Си (графство Эссекс, Восточная Англия). Он получил несколько ножевых ранений и вскоре умер, несмотря на помощь, которую ему оказали быстро прибывшие на место медики.

В полиции сообщили, что к расследованию происшествия подключены эксперты из контртеррористического подразделения, которым предстоит ответить на вопрос о том, было ли нападение на Амесса терактом. Убийца парламентария был задержан на месте. Это мужчина 25 лет, который, по данным газеты "Дейли телеграф", может быть выходцем из Сомали.

Нападения на парламентариев

Инцидент с Амессом стал первым убийством британского парламентария с 2016 года, когда депутат от оппозиционной Лейбористской партии Джо Кокс, ратовавшая за сохранение членства Соединенного Королевства в Евросоюзе, была убита сторонником ультраправых взглядов Томасом Мейром. Во время встречи Кокс с избирателями, проходившей за неделю до референдума о Brexit, он нанес 41-летней женщине несколько ножевых ранений и затем трижды выстрелил в нее из пистолета.

В 2000 и 2010 году были совершены покушения на представителя "Либеральных демократов" Найджела Джонса и лейбориста Стивена Тиммса соответственно. В обоих случаях нападавшие приходили на встречи депутатов с избирателями в их округах и использовали холодное оружие. Тиммс получил два удара ножом в живот, Джонс был тяжело ранен в руку самурайским мечом. Оба выжили и продолжили работу в парламенте. У британских депутатов, включая большинство членов кабинета министров, нет постоянной охраны.