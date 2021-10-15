В офисе Зеленского не подтвердили планы сменить министра обороны

КИЕВ, 15 октября. /ТАСС/. Работа над сменой главы военного ведомства Украины не ведется. Об этом в пятницу на брифинге заявил пресс-секретарь президента республики Сергей Никифоров.

"Ничто не указывает на то, что возможна смена министра обороны", - сказал он.

Никифоров напомнил, что глава Минобороны Андрей Таран сопровождал главу государства Владимира Зеленского в ходе двухдневного визита на восток Украины, который завершился сегодня.

В конце сентября глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия сообщил, что в начале октября в правительстве Украины пройдут кадровые перестановки, однако не уточнил, какие именно ведомства получат новых руководителей. На днях депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что может стать новым главой министерства обороны страны. По словам парламентария, фракция уже обсуждает ее кандидатуру.