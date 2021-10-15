Врач сообщил, что Саакашвили не нуждается в госпитализации

ТБИЛИСИ, 15 октября. /ТАСС/. Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили удовлетворительное, он не нуждается в госпитализации. Об этом в пятницу после посещения политика в тюрьме сообщил журналистам его врач Николоз Кипшидзе.

"Сегодня я сумел войти и осмотреть его (Саакашвили - прим. ТАСС). <...> После нашей последней встречи сегодня я ожидал худшего, однако хочу вам сказать, что, видимо, у него очень крепкий организм. Он превзошел ожидания. <...> Он не нуждается в госпитализации, однако, к сожалению, этот момент все равно настанет", - сказал Кипшидзе.

Как отметил врач, Саакашвили продолжает голодовку и принимает только чай и воду. Он добавил, что бывший президент согласен на лечение, которое ему назначит консилиум врачей в случае необходимости.

Экс-президента задержали в Грузии 1 октября. Сейчас он содержится в тюрьме города Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты: суд заочно приговорил его к трем и шести годам тюрьмы.