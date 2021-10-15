Эксперт: новый посол США в Сербии будет добиваться признания независимости Косова

БЕЛГРАД, 15 октября. /ТАСС/. Будущий американский посол в Сербии Кристофер Хилл будет добиваться от Белграда признания независимости Косова. Уверенность в этом выразила в пятницу агентству Tanjug политолог Лиляна Смайлович.

"Думаю, что на первый взгляд его назначение - это плохая новость [для Сербии], <...> его ключевой задачей совершенно точно является признание Косова Сербией, здесь нет дилеммы, американский президент Байден пытается быть здесь эффективнее, чем два его предшественника", - считает эксперт.

"Новый посол, вероятнее всего, будет в большей степени поддерживать косовских албанцев, чем это было до этого. Кристофер Хилл - ветеран американской дипломатии, на почве жесткой политики в отношении сербов он как раз и построил сотрудничество с действующим президентом США. Когда американский президент возвращает такого ветерана с пенсии, он его ставит ради того, чтобы он был не просто дипломатом в Белграде, но и главным человеком Америки в регионе", - сказала Смайлович.

Ранее сербские СМИ сообщили, что американский посол в Белграда Энтони Годфри вскоре завершает свою работу. Его сменит 69-летний Кристофер Хилл. Ранее Хилл был послом в Белграде, Тиране и Скопье, два года был спецпредставителем Белого дома в Косове и работал под руководством помощника госсекретаря США по вопросам стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона Ричарда Холбрука во время кризиса в Боснии и Герцеговине.