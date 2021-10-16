Новый спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу посетит Грузию 19-20 октября

ТБИЛИСИ, 16 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина, который недавно занял эту должность, впервые посетит Грузию 19-20 октября. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе парламента Грузии по итогам переговоров членов парламентского комитета по интеграции с Европой в Брюсселе.

"Председатель комитета по интеграции с Европой Мака Бочоришвили и первый заместитель председателя комитета Леван Карумидзе в рамках визита в Брюссель провели встречу с новым спецпредставителем генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломиной. <...> Следует отметить, что Хавьер Коломина в должности спецпредставителя генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии посетит Грузию с первым визитом 19-20 октября", - говорится в сообщении.

Коломина стал спецпредставителем генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии в сентябре этого года. На этой должности он сменил Джеймса Аппатурая.

Грузия сотрудничает с НАТО с конца 1990-х годов. В ноябре 2002 года занимавший тогда пост президента Эдуард Шеварднадзе на саммите в Праге заявил о желании страны стать членом альянса. Это стремление подтвердил и следующий глава государства Михаил Саакашвили. Правительство, пришедшее к власти после победы коалиции "Грузинская мечта" в октябре 2012 года, продолжило курс на интеграцию в НАТО, однако важнейшей задачей внешней политики страны новые власти назвали "поэтапную нормализацию отношений с РФ не в ущерб территориальной целостности Грузии".