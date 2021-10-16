Вучич: Запад использует непризнанное Косово как перевалочную базу мировой наркоторговли

БЕЛГРАД, 16 октября. /ТАСС/. Запад использует непризнанное Косово в качестве перевалочной базы для мировой наркоторговли. Об этом заявил в пятницу президент Сербии Александар Вучич в эфире канала Prva.

"Вы нарушаете резолюцию 1244, как вам не стыдно, все вы с Запада? Они мне откровенно лгут, лгут всем нам, думают, что мы дебилы, что нам можно скармливать россказни про борьбу с коррупцией и криминалом. Не интересует их ни коррупция, ни криминал, потому что для них Косово - это Мекка и Медина для наркоторговли по всей Европе и по всему миру. Единственное, что их интересует, это чтобы Сербия не имела никакого доступа в Косово и была слабее, я совершенно откровенно говорю, хотя знаю, что меня ждет за это", - отметил Вучич.

По его оценке, . "Я отдаю себе отчет в том, что мне могут сделать, что могут меня свергнуть, возможно, что-то другое, меня это не волнует. Я выступаю за дружбу с Великобританией, но буду говорить то, что думаю. Албанцы ничего не сделают без вашей помощи, вы им оказываете помощь", - сказал сербский лидер.

Ситуация в Косове и Метохии резко обострилась в среду после того, как полиция непризнанного Косова провела спецоперацию в северной части города Косовска-Митровица, ворвавшись в ряд торговых точек для проверки языка документации. Сотни проживающих в городе сербов стали собираться на месте событий, блокировать движение грузовиками и пожарными машинами. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В городе Звечан в среду косовары открыли огонь по протестующим сербам. Один человек был тяжело ранен. По словам главы канцелярии по Косову и Метохии при кабмине Сербии Петара Петковича, в результате действий полиции ранения получили десятки человек.

Президент Вучич срочно выехал на административную линию с Косовом и Метохией, где провел встречу с представителями сербского населения края.