Премьер Японии допустил возможность нанесения превентивных ударов по базам противника

ТОКИО, 16 октября. /ТАСС/. Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида допустил, что в рамках пересмотра национальной оборонной стратегии возможно развитие потенциала японских войск, направленного на нанесение превентивных ударов по ракетным базам на территории потенциального противника. Об этом глава японского правительства заявил в интервью крупнейшей японской газете Yomiuri , отрывки из которого приводятся в субботу.

"Этот вариант также рассматривается", - ответил он на соответствующий вопрос. Кисида подчеркнул, что технологии сверхзвуковых и баллистических ракет продолжают развиваться, и с точки зрения защиты японского населения "необходимо рассматривать все реалистичные возможности". Глава правительства добавил, что пересмотр национальной оборонной стратегии необходимо провести как можно скорее.

В Японии на протяжении последних лет ведется дискуссия о целесообразности развития потенциала Сил самообороны страны, направленного на нанесение превентивных ударов по ракетным базам на территории потенциального противника, инициированная правящей Либерально-демократической партией при бывшем премьер-министре Синдзо Абэ. При этом подчеркивалась необходимость сохранения нынешней оборонно-ориентированной политики, а превентивные удары по базам рассматривать в качестве крайнего варианта при отсутствии других средств для самообороны.

В настоящее время Япония обладает двухуровневой системой противоракетной обороны. Оснащенные комплексами Aegis корабли имеют на вооружении ракеты-перехватчики SM-3, которые должны сбить баллистическую ракету на среднем этапе траектории. Если этого сделать не удастся, будет задействован второй уровень ПРО с использованием систем Patriot PAC-3, способных перехватить ракету на заключительном этапе ее полета.