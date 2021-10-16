NYT: власти США предложили компенсацию родным погибших при ударе беспилотника в Кабуле

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Власти США предложили выплатить компенсацию родственникам 10 человек, погибших при авиаударе американских ВС в Кабуле 29 августа. Об этом сообщила в пятницу газета The New York Times со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Как указывает издание, соответствующее предложение озвучил в четверг заместитель министра обороны США по военно-политическим вопросам Колин Каль в беседе с главой благотворительной организации Nutrition and Education International (NEI) Стивеном Квоном. В ней работал Земари Ахмади, которого американские военные ошибочно приняли за боевика террористической группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Сумма предложенных выплат не называется. Газета подчеркивает, что Пентагон с Госдепартаментом работают над тем, чтобы вывезти оставшихся в живых членов семьи Ахмади в США. В среду телеканал Afghanistan International сообщил, что родственники десяти человек, погибших при авиаударе ВС США, ожидают от американского руководства обещанной компенсации.

Удар в Кабуле

Как сообщали изначально США, американский беспилотник 29 августа нанес в Кабуле удар по автомобилю со взрывчаткой, с помощью которого намеревались совершить теракт боевики группировки "ИГ в Хорасане". Были уничтожены два транспортных средства и частично разрушен жилой дом. Как информировал представитель Детского фонда ООН в Кабуле Герве де Лис, жертвами удара ВС США стали семь детей. В Пентагоне сначала заявили, что не располагают информацией о гибели гражданских лиц, но пообещали перепроверить эти сведения.

17 сентября по итогам проведенного расследования Пентагон признал, что авиаудар американского беспилотника в Кабуле был ошибкой и привел к гибели десяти гражданских лиц, в том числе семи детей. Глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерал Кеннет Маккензи заявил, что Вашингтон будет изучать возможность выплаты компенсации родственникам лиц, погибших при ударе, признав, что сделать это будет сложно после вывода американских войск из Афганистана.