В Грузии проходит митинг противников Саакашвили

ТБИЛИСИ, 16 октября. /ТАСС/. Несколько сотен противников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в субботу проводят акцию протеста у тюрьмы города Рустави, в которой отбывает наказание бывший лидер страны. Кадры демонстрации в прямом эфире транслирует грузинский телеканала "Имеди" .

"Человек, который находится в учреждении сзади меня, я имею ввиду Михаила Саакашвили, никогда не станет политзаключенным. Это преступная личность. Если все оставить в стороне, он как террорист проник в Грузию. Ему даже мужества не хватило пересечь границу", - обратился к митингующим Торнике Молашвили - брат бывшего главы Палаты контроля Сулхана Молашвили, задержанного и подвергшегося пыткам при президентстве Саакашвили.

Автомобильное движение вблизи тюрьмы перекрыто. На месте усиленные наряды полиции. Митингующие заявляют, что они против требований об освобождении Саакашвили.

Экс-президента задержали в Грузии 1 октября. Сейчас он содержится в тюрьме города Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты: суд заочно приговорил его к трем и шести годам тюрьмы.