Вопрос юрисдикции суда по инциденту в Керченском проливе решится через несколько месяцев

КИЕВ, 16 октября. /ТАСС/. Вопрос юрисдикции международного арбитража в Гааге по рассмотрению дела Украины против России об инциденте в Керченском проливе будет решен через несколько месяцев. Киев уверен в своем успехе и намерен "задавить" российскую сторону, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в опубликованной в субботу колонке на сайте издания " Украинская правда ".

Глава МИД напомнил, что на этой неделе в Гааге в ходе предварительных слушаний стороны выразили свои аргументы по вопросу юрисдикции трибунала над делом. "Через несколько месяцев мы ожидаем заключение судей трибунала. Я верю, что решение будет справедливым. Россия окажется в углу юридического ринга, а Украина выйдет на финишную прямую этого дела", - написал он. Кулеба уточнил, что предварительные слушания по делу инициировала Россия, которая привела аргументы о том, что "инцидент 25 ноября 2018 года касался военной деятельности, и поэтому не подпадает под Конвенцию ООН по морскому праву, соответственно, по ее мнению, суд не имеет юрисдикции рассматривать дело".

Министр в своей колонке обвинил российскую сторону в непоследовательности и самоуверенности и выразил уверенность, то в долгосрочной перспективе успех ждет Киев, а не Москву. "Мы давим железной логикой юридических аргументов. И мы задавим российских преступников. Красиво и согласно международному праву", - заявил Кулеба. Он также отметил, что Киев использует "три долгосрочных инструмента для достижения цели: холодный юридический расчет, железные правовые аргументы и последовательную, систематическую работу по Стратегии внешнеполитической деятельности Украины".

Резюмируя, глава МИД отметил, что Украина укрепляет мировую коалицию в свою поддержку, которая включает в себя "доказательство преступлений РФ в международных судах". По его словам, в случае победы Киева в арбитраже по Керченскому проливу это будет иметь значение для всего мира, так как якобы станет "сигналом для международного сообщества и отдельных государств - нельзя нарушать правила".

Иск Украины против России

Украина 1 апреля 2019 года подала иск, касающийся инцидента в Керченском проливе. В нем она потребовала признать, что РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года. В августе 2020 года российская сторона подала предварительные возражения по делу, поставив под сомнение юрисдикцию арбитража. Слушания в Гааге по данному делу проходили до 16 октября, они касаются предварительных возражений, поданных РФ. На заседании 11 октября свои аргументы представила российская сторона, 12 октября слово предоставлено украинской делегации. Затем состоялся второй раунд прений. Заседания проходили в Гааге в гибридном формате, предусматривающем, что одни члены делегаций и судьи присутствуют лично, а другие подключаются по видеосвязи.

Как заявила 14 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Украина использует международный арбитраж, чтобы оправдать военную авантюру. Она напомнила, что инцидент в Керченском проливе произошел "на фоне серьезного наращивания Киевом военного потенциала в Азово-Черноморском море, других провокационных действий, предпринятых киевским режимом в стремлении оспорить суверенитет [России] в отношении Крыма".