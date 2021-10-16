Второй тур местных выборов в Грузии пройдет в 20 муниципалитетах и 42 округах

ТБИЛИСИ, 16 октября. /ТАСС/. Второй тур выборов в местные органы власти в Грузии пройдет 30 октября в 20 муниципалитетах и 42 мажоритарных округах. Об этом в субботу на брифинге заявила представитель ЦИК Натия Иоселиани.

"Второй тур выборов состоится в 20 самоуправляемых городах и сельских общинах, а также в 42 местных мажоритарных избирательных округах", - сказала Иоселиани.

В пяти крупных городах Грузии - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави состоится второй тур выборов мэров. В столице за кресло мэра поборются действующий градоначальник от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Каха Каладзе и глава оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Ника Мелия. Соперниками в четырех других городах будут также представители правящей партии и ЕНД.

Первый тур муниципальных выборов в Грузии состоялся 2 октября. После подсчета данных со 100% участков правящая партия по пропорциональным спискам набрала 46,75% голосов. На втором месте расположилась "Единое национальное движение" с 30,67%. Третье место заняла партия экс-премьера Грузии Георгия Гахарии "За Грузию", получив 7,81%.