Качиньский заявил, что польскую армию ждет радикальное усиление

ВАРШАВА, 16 октября. /ТАСС/. Глава правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский анонсировал значительное усиление польской армии. Об этих планах он заявил в субботу в эфире радиостанции RMF.

"Мы должны укрепить военный сектор. Скоро такие решения будут представлены Сейму (нижней палате парламента), а затем Сенату (верхней палате парламента). Я говорю о радикальном усилении всей армии. Это означает далекоидущие перемены", - заявил он, уточнив, что речь идет как о вооружении, так и о личном составе.

На фоне развивающегося миграционного кризиса на границе с Белоруссией Качиньского спросили, не видит ли он необходимости обратиться за помощью к американским военнослужащим, находящимся в Польше. Глава польской партии власти ответил, что в этом нет необходимости. "Если Польша не сможет защитить себя даже от такой агрессии, она не сможет рассчитывать ни на какую помощь", - подчеркнул он.

В Польше действует профессиональная армия. Численность личного состава вооруженных сил республики в последние годы возросла до 130 тыс. солдат и офицеров. Ранее сообщалось, что это число планируется довести до 200 тыс., из которых 50 тыс. будут членами Войск территориальной обороны - аналога Национальной гвардии.

С начала 2021 года пересечь польско-белорусскую границу пытались более 19 тыс. мигрантов. Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Белоруссией, систематически увеличивает численность помогающих охранять границу военнослужащих и строит на границе заграждение.

Власти республики возлагают ответственность за происходящее на белорусское руководство, которое, по заявлениям польской стороны, доставляет мигрантов в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Литвой и Латвией, чтобы спровоцировать миграционный кризис в Европе. Погранслужба Польши заявляет о регулярных провокациях на границе со стороны белорусских силовых структур и попытках прорыва через границу больших групп мигрантов.