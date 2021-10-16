Эрдоган рассчитывает, что новое правительство Германии продолжит сотрудничать с Турцией

АНКАРА, 16 октября. /ТАСС/. Турция рассчитывает, что новое правительство ФРГ продолжит курс канцлера Ангелы Меркель на сотрудничество с республикой. Об этом сообщил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Трансляцию его выступления на пресс-конференции по итогам переговоров в Стамбуле с Меркель вел телеканал TRT .

но канцлерство ему пока не гарантировано

Шольц приводит СДПГ к победе на выборах в ФРГ,

Шольц приводит СДПГ к победе на выборах в ФРГ, но канцлерство ему пока не гарантировано

"Надеемся, что новое правительство Германии продолжит успешный курс Ангелы Меркель на сотрудничество с Турцией. Я благодарен Меркель за ее вклад в урегулирование сирийского кризиса", - подчеркнул он.

Эрдоган также отметил, что "фактор коалиционных правительств всегда затягивал сотрудничество между Анкарой и Берлином". "Не будь правящей коалиции, связи были бы на совершенно ином уровне", - полагает президент.

На прошедших 26 сентября парламентских выборах победила Социал-демократическая партия Германии, получив 25,7% голосов. Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов набрал 24,1% голосов, что стало худшим результатом в его истории. Свободная демократическая партия получила 11,5% голосов, "Союз-90"/"Зеленые" - 14,8%, правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 10,3%. В Бундестаг также благодаря трем прямым мандатам прошла Левая партия с 4,9%.