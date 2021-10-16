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ВС Ирана отразили нападение пиратов на иранский танкер в Аденском заливе

Командующий ВМС армии страны Амир Шахрам Ирани сообщил, что в нападении участвовали пять пиратских лодок

ТЕГЕРАН, 16 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Исламской Республики Иран отразили нападение пиратов на иранский танкер в Аденском заливе. Об этом заявил в субботу в эфире государственного телевидения Ирана командующий ВМС армии страны Амир Шахрам Ирани.

"Благодаря группам специального назначения нам удалось отразить нападение пиратов на иранский танкер в Аденском заливе", - заявил он.

Военный отметил, что в нападении принимали участие пять пиратских лодок. "За счет открытого огня эти плавательные средства удалось отогнать на значительное расстояние", - добавил он.

Ирани указал, что "танкер покинул опасный район".

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