Генсек ООН призывает все стороны в ЦАР присоединиться к объявленному прекращению огня

ООН, 16 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует объявленное руководством Центрально-Африканской Республики (ЦАР) одностороннее прекращение огня и призывает все силы присоединиться к режиму перемирия. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении официального представителя Гутерриша Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь приветствует одностороннее объявление о прекращении огня на территории Центрально-Африканской Республики с 15 октября, сделанное президентом страны. Генеральный секретарь оценивает это как важный шаг, соответствующий Совместной дорожной карте мира в республике, принятой Международной конференцией по району Великих озер 16 сентября", - отмечается в тексте.

Гутерриш призывает все другие стороны незамедлительно присоединиться к прекращению огня и "возобновить усилия по продвижению реализации политического соглашения о мире и примирении 2019 года". "Генеральный секретарь призывает все стороны к конструктивному взаимодействию в рамках инклюзивного политического диалога для достижения ощутимого прогресса в процессе мира и примирения", - обратил внимание Дюжаррик. Кроме того, Гутерриш заверил власти и народ ЦАР в поддержке со стороны мирового сообщества.

Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера объявил в пятницу о немедленном введении правительственными силами и их международными союзниками одностороннего прекращения огня на территории всей страны.

Сформированная 18 декабря 2020 года в ЦАР антиправительственная "Коалиция патриотов за перемены" пыталась не допустить проведения в стране в срок президентских и парламентских выборов и начала боевые действия, стремясь окружить столицу страны Банги. Однако правительственные силы при поддержке международных союзников ЦАР остановили продвижение отрядов повстанцев и не позволили им приблизиться к Банги. В результате состоявшихся 27 декабря выборов победил Фостен-Арканж Туадера, он был переизбран на второй срок. Президент незамедлительно призвал к национальному примирению. Однако повстанцы в конце января текущего года объявили о начале нового наступления на Банги.

Правительственные войска ЦАР при поддержке международных союзников отбили атаки на столицу и в первых числах февраля развернули стратегическую наступательную операцию на важнейшие центры, находившиеся в руках повстанцев. С тех пор армейскими частями были взяты под контроль все основные города и стратегически важные поселки на территории страны, которые ранее захватили повстанцы. Последние были вынуждены отойти в сельскую местность и тропические леса, потеряв возможность блокировать национальные автотрассы. В условиях стабилизации ситуации в ЦАР были проведены всеобщие выборы. Первая сессия нового состава парламента страны открылась 3 мая.