WP: обеспечение безопасности на митинге у Конгресса США обошлось властям в $800 тыс.

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Обеспечение безопасности на состоявшемся в середине сентября в центре Вашингтона митинге в поддержку участников штурма Капитолия, произошедшего 6 января, обошлось американским властям в $800 тыс. Об этом сообщила в субботу газета The Washington Post.

По ее данным, местные власти и Национальная гвардия ВС США затратили не менее $792,5 тыс. на оказание помощи полиции Капитолия в обеспечении правопорядка на прошедшей 18 сентября у Конгресса демонстрации. Тогда в центре американской столицы стражи порядка были приведены в состояние повышенной готовности. Пентагон направил для усиления полиции по ее запросу 100 бойцов Нацгвардии, а на Капитолийском холме были выставлены временные металлические ограждения. В итоге на митинг пришло значительно меньше демонстрантов, чем ожидалось, и число сотрудников правоохранительных органов и журналистов значительно превосходило число протестующих. Демонстрация прошла мирно, без серьезных правонарушений. Полицейские на велосипедах моментально пресекали любые попытки оппонентов протестующих спровоцировать драку.

Издание подчеркивает, что пока речь идет о предварительных оценках, в которые не входят средства, затраченные на установку ограждений, а также на деятельность полиции Капитолия, являющейся самостоятельным федеральным правоохранительным ведомством, которое в первую очередь отвечает за охрану американского законодательного органа.

6 января сторонники республиканца Дональда Трампа, который был тогда президентом США, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.