Талибы и власти Узбекистана создали рабочие группы по нескольким вопросам

КАИР, 16 октября. /ТАСС/. Представители временного кабинета министров Афганистана, сформированного радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), и члены правительства Узбекистана по итогам переговоров в городе Термез создали рабочие группы для решения представляющих взаимный интерес вопросов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу в Twitter на странице представителя талибов Забихуллы Муджахида.

"Делегация высокого уровня "Исламского эмирата Афганистан" (используемое "Талибаном" название государства - прим. ТАСС) под руководством заместителя председателя временного кабмина мавлави Абдул Салама Ханафи вернулась в Кабул из Узбекистана. <...> По итогам переговоров с представителями узбекской стороны, которую возглавлял [заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана] господин Сардор Умурзаков, были сформированы рабочие группы, которые будут обсуждать актуальные проблемы и затем предоставят рекомендации своим руководителям", - указано в сообщении.

В нем также подчеркивается, что представители временного афганского кабмина и правительства Узбекистана "в течение 10 дней подготовят дорожную карту по развитию двусторонних отношений и представят ее лидерам своих стран".

Как отмечается, в ходе переговоров обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия в таких сферах, как торговля, энергетика, железнодорожное сообщение и здравоохранение.

В делегацию "Талибана" входили представители афганского МИД, Минобороны, министерства экономики, Минздрава, министерства образования и ряда других ведомств, а также группа бизнесменов.

Ранее официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов проинформировал корреспондента ТАСС о том, что в ходе переговоров стороны уделили особое внимание вопросам реализации таких инфраструктурных проектов, как строительство ЛЭП "Сурхан - Пули-Хумри" и железной дороги Термез - Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар.

Талибы и Узбекистан

21 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время онлайн-выступления на общеполитической дискуссии в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал мировое сообщество не допустить изоляции Афганистана, отметив, что Ташкент на регулярной основе поставляет в соседнюю страну продовольствие, нефтепродукты и электроэнергию.

7 октября в Кабуле прошли переговоры между назначенным талибами главой МИД Афганистана мавлави Амир Ханом Моттаки и министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым. Как сообщили в Ташкенте, в ходе консультаций талибы заверили узбекскую сторону в том, что республика не столкнется с угрозами с территории Афганистана. В свою очередь радикалы выразили признательность Узбекистану за участие в реконструкции аэропорта в городе Мазари-Шариф недалеко от афганско-узбекской границы.

Находясь у власти в Афганистане в 1996-2001 годах, талибы проводили политику дестабилизации в Центральной Азии, поддерживая, в частности, террористическую организацию "Исламское движение Узбекистана" (запрещена в РФ), боевики которой в 2000 году проникли на узбекскую территорию, но в итоге были разгромлены армией центральноазиатской республики.

Ситуация в Афганистане

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после того, как Вашингтон объявил весной 2021 года о планах по выводу американских вооруженных сил из исламской республики.

15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну. 6 сентября талибы заявили о взятии под контроль всей афганской территории, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признало ни одно государство.