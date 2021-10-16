Иран и Пакистан договорились о проведении совместных морских учений

ТЕГЕРАН, 16 октября. /ТАСС/. Иранская и пакистанская стороны договорились провести в будущем совместные морские учения. Об этом заявил в субботу начальник Генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери.

"Мы достигли хороших договоренностей, включая проведение в будущем совместных морских учений в территориальных водах как Пакистана, так и Ирана", - цитирует его агентство IRNA. Глава Генштаба также сообщил, что пакистанский флот будет присутствовать на совместных учениях ВМС Китая, России и Ирана, которые запланированы на конец 2021 - начало 2022 года.

По словам Багери, "членство Ирана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) непременно укрепит отношения Тегерана с Исламабадом и другими странами в составе организации".

В середине октября Багери совершил четырехдневный визит в Пакистан, в ходе которого провел переговоры с рядом пакистанских политиков и военных.

17 сентября участники саммита ШОС, который проходил в Душанбе, подписали документ о сотрудничестве, предполагающий начало процесса приема Ирана в организацию.