{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: семь ополченцев погибли в столкновениях с талибами на севере Афганистана

По данным Афганского исламского агентства, среди них оказались два командира Фронта национального сопротивления в провинции Баглан

КАИР, 16 октября. /ТАСС/. Вооруженные столкновения между бойцами Фронта национального сопротивления (ФНС) и боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) возобновились в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана. Как сообщило в субботу Афганское исламское агентство, в результате боев погибли не менее семи ополченцев.

По информации агентства, среди погибших оказались два командира ФНС в указанном регионе, а именно Якуб Али Хан Андараби и Имам Нурзад Андараби. В то же время потери понесли и талибы, однако число жертв среди радикалов не уточняется. Другие подробности случившегося пока не приводятся.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну. Несогласные с властью радикалов силы организовали в северной провинции Панджшер сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд. Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.

6 сентября представитель талибов Забихулла Муджахид проинформировал о том, что Панджшер перешел полностью под контроль "Талибана", поэтому война на территории Афганистана окончена. В свою очередь Масуд объявил, что противостояние радикалам продолжается, призвав всех жителей страны к общенациональному восстанию. Как уточнил позднее представитель ополченцев Али Майсам Назари, сопротивление переходит к тактике партизанской войны.

Теги
Афганистан
Иран и Пакистан договорились о проведении совместных морских учений
Пакистанский флот также будет присутствовать на совместных учениях ВМС Китая, России и Ирана, которые запланированы на конец 2021 - начало 2022 года, сообщил глава Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери
Читать полностью