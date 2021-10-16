СМИ: семь ополченцев погибли в столкновениях с талибами на севере Афганистана

КАИР, 16 октября. /ТАСС/. Вооруженные столкновения между бойцами Фронта национального сопротивления (ФНС) и боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) возобновились в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана. Как сообщило в субботу Афганское исламское агентство, в результате боев погибли не менее семи ополченцев.

По информации агентства, среди погибших оказались два командира ФНС в указанном регионе, а именно Якуб Али Хан Андараби и Имам Нурзад Андараби. В то же время потери понесли и талибы, однако число жертв среди радикалов не уточняется. Другие подробности случившегося пока не приводятся.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну. Несогласные с властью радикалов силы организовали в северной провинции Панджшер сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд. Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.

6 сентября представитель талибов Забихулла Муджахид проинформировал о том, что Панджшер перешел полностью под контроль "Талибана", поэтому война на территории Афганистана окончена. В свою очередь Масуд объявил, что противостояние радикалам продолжается, призвав всех жителей страны к общенациональному восстанию. Как уточнил позднее представитель ополченцев Али Майсам Назари, сопротивление переходит к тактике партизанской войны.