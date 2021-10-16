Reuters: Кабо-Верде выдала США гражданина Венесуэлы Сааба, обвиняемого в отмывании денег

ПРЕТОРИЯ, 16 октября. /ТАСС/. Власти Кабо-Верде выдали США гражданина Венесуэлы колумбийского происхождения Алекса Сааба, который обвиняется Соединенными Штатами в отмывании $350 млн через американскую финансовую систему в интересах венесуэльского правительства. Об этом сообщило в субботу агентство Рейтер со ссылкой на национальное радио Cabo Verde.

По его информации, Сааб экстрадирован из островного африканского государства в США. В минувшем марте Верховный суд Кабо-Верде постановил удовлетворить запрос со стороны американских властей, однако последнее слово оставалось за правительством страны.

Сааб был арестован 12 июня 2020 года в аэропорту имени Амилкара Кабрала на острове Сал в рамках совместной операции властей Кабо-Верде и Интерпола. Они действовали на основании международного ордера на арест, выданного США. Сааб был задержан во время перелета на частном самолете из Венесуэлы в Иран. Правительство Венесуэлы заявило протест, указав, что Сааб имел дипломатический паспорт и обладал статусом специального посланника.