Власти Венесуэлы назвали похищением экстрадицию гражданина страны из Кабо-Верде в США

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 октября. /ТАСС/. Власти Венесуэлы назвали похищением и грубым нарушением прав человека экстрадицию гражданина страны Алекса Сааба из Кабо-Верде в США, где он обвиняется в отмывании денег. Об этом говорится в заявлении правительства южноамериканской республики, которое опубликовал в субботу в Twitter министр связи и информации страны Фредди Ньаньес.

"Правительство Боливарианской Республики сообщает о похищении венесуэльского дипломата Алекса Сааба правительством США при содействии властей Кабо-Верде, которые пытали его и безосновательно держали его под стражей 491 день без ордера на арест и надлежащего судебного разбирательства", - говорится в заявлении.

По мнению Каракаса, действия в отношении Сааба представляют собой "тяжкое нарушение прав человека". "Мы возлагаем ответственность за жизнь и здоровье Алекса Сааба на власти Кабо-Верде и правительство президента [США Джо] Байдена и оставляем за собой как суверенным государством право принять впоследствии меры", - подчеркивается в документе.

Ранее в субботу агентство Reuters сообщило, что власти Кабо-Верде выдали Сааба США. Он был арестован 12 июня 2020 года в аэропорту имени Амилкара Кабрала на острове Сал в рамках совместной операции властей Кабо-Верде и Интерпола. Они действовали на основании международного ордера на арест, выданного США, где он обвиняется в отмывании денег через американскую финансовую систему в интересах венесуэльского руководства. Сааб был задержан во время перелета на частном самолете из Венесуэлы в Иран. Правительство Венесуэлы заявило протест, указав, что Сааб имел дипломатический паспорт и обладал статусом специального посланника.