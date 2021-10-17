FT: КНР в августе осуществила пуск планирующего гиперзвукового летательного аппарата

ЛОНДОН, 17 октября. /ТАСС/. Китай с помощью ракеты-носителя осуществил в августе запуск планирующего гиперзвукового летательного аппарата (ГЛА), способного нести ядерное оружие. Об этом в субботу сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники в правительственных кругах США и ряда азиатских стран.

По их данным, ГЛА, в ходе испытаний пролетевший через низкоорбитальное пространство, не смог достичь заданной цели, пройдя в нескольких десятках километров от нее. Однако, как отметило издание, американские военачальники все равно оказались впечатлены запуском, который продемонстрировал значительный прогресс китайских ученых в разработке гиперзвукового оружия.

"Мы понятия не имеем, как они сделали это", - приводит газета высказывание одного из представителей разведывательного сообщества США. Согласно сведениям источников Financial Times, в теории данная ракета может летать через Южный полюс, что будет представлять большую угрозу американской системе ПРО, сосредоточенной на отражении возможных атак с северного полярного направления.

Пентагон не стал комментировать сообщения об испытаниях Китаем гиперзвукового оружия, но выразил опасения насчет военной активности КНР. "Мы ясно выразили свою озабоченность военными возможностями Китая, которые лишь способствуют росту напряженности в регионе и за его пределами. Это причина, по которой мы считаем, что Китай является для нас определяющим вызовом", - заявил пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби.

В свою очередь представитель посольства КНР в США Лю Пэнъюй указал, что военная политика Пекина "носит оборонительный характер по своей сущности". "У нас нет глобальной стратегии и планов военных операций, как у США. Мы не заинтересованы в гонке вооружений с другими странами. Наоборот, США в последние годы придумывали миф о якобы существующей китайской угрозе, чтобы оправдать разработку гиперзвукового оружия. Это спровоцировало гонку вооружений в данной области и сильно подорвало глобальную стратегическую стабильность", - заявил он.

Засекреченный запуск

По информации издания, ГЛА был разработан специалистами Китайской академии аэрокосмической аэродинамики, которая входит в состав государственной оборонной корпорации China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC, Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация). Источники газеты подчеркнули, что запуск ГЛА был осуществлен с помощью ракеты-носителя семейства "Чанчжэн", созданной дочерним предприятием CASC.

"Файнэншл таймс" также обратила внимание на секретность прошедших испытаний. 19 июля китайские власти объявили об успешном запуске ракеты "Чанчжэн-2-си", которая вывела на орбиту 10 спутников. Как следовало из официального сообщения, это был 77-й пуск такой ракеты. При этом 25 августа очередной старт "Чанчжэн-2-си" был назван 79-м (на орбиту были доставлены экспериментальные спутники интернет-связи "Жунхэ-01" и "Жунхэ-02"). На этом фоне, как отметило издание, возникли спекуляции относительно 78-го запуска упомянутой ракеты, информация о котором не распространялась.