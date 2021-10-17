Избирком Ирака скорректировал явку на парламентских выборах после пересчета части голосов

КАИР, 17 октября. /ТАСС/. Высшая независимая избирательная комиссия Ирака обнародовала в субботу вечером новые данные о явке на прошедших 10 октября парламентских выборах в стране, увеличив количество проголосовавших на выборах с 41% до 43%. На прошедшей в Багдаде пресс-конференции, которую транслировало гостелевидение страны, представители избиркома объявили о завершении ручного подсчета части голосов.

"Комиссия завершила вручную подсчет голосов с 3 681 участка (которые пришли позднее), и результаты были добавлены к ранее объявленным предварительным результатам", - сообщил глава избиркома Джалиль Аднан Халаф, отметив, что итоги опубликованы на официальном сайте комиссии, носят предварительный характер и могут быть оспорены. Согласно официальным данным, из более 22 млн избирателей участие в выборах приняли 9,6 млн человек. Первоначально данные избиркома о явке составили 41% до того, как дошли голоса с "опоздавших" участков.

Кроме того, в избиркоме заявили, что ручной пересчет части голосов несильно расходится с электронными, а значит, фактически не повлияет на окончательные итоги выборов.

Выборы в парламент Ирака должны были состояться в 2022 году, но были созваны досрочно после массовых антиправительственных выступлений в конце 2019 года против коррупции, произвола чиновников и бедности. По итогам голосования многие наблюдатели заявили о подтасовках и фальсификациях реальных данных о ходе и итогах голосования, а некоторые проигравшие партии вообще отказались признать итоги голосования.

Согласно предварительным данным, шиитский блок садристов во главе с влиятельным имамом Муктадой ас-Садром получит 73 из 329 мандатов и упрочит свои позиции в парламенте по сравнению с прошлым созывом. За ним следуют суннитский альянс "Такаддум" во главе с бывшим спикером парламента Мухаммедом аль-Халбуси с 41 местом, получившая 37 мест коалиция "Государства закона" экс-премьера Нури аль-Малики и Демократическая партия Курдистана Масуда Барзани с 32 местами. Замыкают пятерку лидеров независимые кандидаты. Другие партии, успевшие в той или иной степени заявить о себе, получили 15-17 мест и меньше.