В ЛНР заявили, что замглавы СММ ОБСЕ пообещал разобраться в инциденте с захватом офицера

ЛУГАНСК, 17 октября. /ТАСС/. Заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Марк Этерингтон пообещал всесторонне изучить обстоятельства захвата ВСУ офицера представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка. Об этом сообщил в воскресенье МИД ЛНР по итогам переговоров Этерингтона в Луганске с министром иностранных дел ЛНР, полномочным представителем ЛНР в контактной группе Владиславом Дейнего.

"В центре внимания был вопрос захвата ВСУ наблюдателя представительства ЛНР в СЦКК Андрея Косяка. Представители ЛНР потребовали объективно отразить все обстоятельства инцидента в отчетах СММ ОБСЕ и обеспечить немедленный возврат наблюдателя СЦКК. А также акцентировали внимание на том, что факт захвата наблюдателя и отсутствие реакции СММ ОБСЕ на него уже привели к ничтожности любых гарантий Украины и в этой связи к остановке реализации всех гуманитарных программ международных организаций вблизи линии разграничения", - цитирует сообщение МИД агентство Луганскинформцентр.

В МИД отметили, что "господин Этерингтон смог дать заверения, что СММ предпринимает все возможное, чтобы всесторонне изучить обстоятельства инцидента".

Диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) утром 13 октября захватила в зоне разведения сил и средств у Золотого офицера представительства ЛНР в СЦКК. Украинская делегация в контактной группе заявила, что представители ЛНР в СЦКК якобы "под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляли разведку оставленных позиций ВСУ". ЛНР потребовала от Киева немедленно освободить представителя Республики в СЦКК. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что продолжение диалога с Киевом в рамках Минского формата представляется бессмысленным до освобождения Андрея Косяка. Представительство ЛНР в СЦКК ограничило ряд маршрутов передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ до освобождения офицера.