Источник: Карзай и Абдулла приглашены на переговоры в московском формате по Афганистану

КАБУЛ, 17 октября. /ТАСС/. Бывший афганский президент Хамид Карзай, а также глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла приглашены для участия в консультациях в московском формате по ситуации в исламской республике, которые запланированы на 20 октября. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в воскресенье дипломатический источник в Кабуле.

"Абдулла и Карзай, а также представители талибов [захватившее власть в Афганистане запрещенное в РФ радикальное движение "Талибан"] отправятся на переговоры в Москву", - указал собеседник агентства.

В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проинформировала о том, что Москва ожидает приезда на следующей неделе делегации движения "Талибан" для участия в консультациях по Афганистану в московском формате, которые запланированы на 20 октября. Позднее назначенный талибами пресс-секретарь афганского внешнеполитического ведомства Абдул Кахар Балхи сообщил в Twitter, что делегацию радикалов на переговорах в Москве возглавит заместитель председателя временного правительства Афганистана мавлави Абдул Салам Ханафи.

Московский формат был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Индии, Ирана, Китая и Пакистана.