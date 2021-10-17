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Казахстан и власти Афганистана заявили об интересе в восстановлении торговли

Казахстанская делегация и представители новых властей Афганистана также выразили взаимную заинтересованность в продолжении образовательных программ для афганских студентов

НУР-СУЛТАН, 17 октября. /ТАСС/. Казахстанская делегация и представители новых властей Афганистана на встрече в Кабуле выразили взаимную заинтересованность в восстановлении традиционных торгово-экономических связей. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по итогам визита в афганскую столицу его спецпредставителя по международному сотрудничеству Ержана Казыхана.

"Спецпредставитель президента Казахстана провел встречи с представителями действующей администрации Афганистана Абдул Гани Барадаром и Амир Ханом Мутаки. Были обсуждены вопросы оказания Казахстаном гуманитарной помощи афганскому народу и восстановления торгово-экономических связей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе встреч выражена взаимная заинтересованность в восстановлении традиционных торгово-экономических связей и продолжении образовательных программ в Казахстане для афганских студентов.

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