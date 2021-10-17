Reuters: СММ ОБСЕ приостановила мониторинг в Донбассе

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ приостановила операции в Донбассе по соображениям безопасности. Об этом заявил в воскресенье агентству Reuters глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Яшар Халит Чевик.

"Из-за нашей заботы о безопасности и исходя из наших правил и соображений относительно безопасности мы приостановили свою деятельность", - сказал он. По данным агентства, возле штаб-квартиры миссии в Донецке прошла акция с требованием освободить захваченного украинскими силовиками офицера представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка.

Ранее в воскресенье МИД ЛНР сообщил, что заместитель руководителя СММ ОБСЕ на Украине Марк Этерингтон по итогам переговоров в Луганске с министром иностранных дел ЛНР, полномочным представителем ЛНР в контактной группе Владиславом Дейнего пообещал всесторонне изучить обстоятельства захвата ВСУ этого офицера.

Диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) утром 13 октября захватила в зоне разведения сил и средств у Золотого офицера представительства ЛНР в СЦКК. Украинская делегация в контактной группе заявила, что представители ЛНР в СЦКК якобы "под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляли разведку оставленных позиций ВСУ". ЛНР потребовала от Киева немедленно освободить представителя Республики в СЦКК. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что продолжение диалога с Киевом в рамках минского формата представляется бессмысленным до освобождения Андрея Косяка. Представительство ЛНР в СЦКК ограничило ряд маршрутов передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ до освобождения офицера.