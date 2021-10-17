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Глава Пентагона призовет власти Украины и Грузии выполнить требования для членства в НАТО

Ллойд Остин во время визита на Украину и в Грузию подчеркнет, что дверь альянса открыта, говорится в заявлении американского военного ведомства

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Шеф Пентагона Ллойд Остин во время визита на Украину и в Грузию призовет руководство этих стран выполнить требования для членства государств в Североатлантическом альянсе. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении американского военного ведомства.

"И в Грузии, и на Украине Остин подчеркнет, что дверь НАТО открыта, и призовет эти страны осуществить необходимые изменения, чтобы они могли получить право на членство в оборонном альянсе", - отмечается в документе.

Теги
УкраинаСШАГрузияОстин, Ллойд
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