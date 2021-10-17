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Кризис в Сирии

Асад обсудил со спецпредставителем президента России вопросы борьбы с терроризмом

Сирийский президент отметил, что уход США из Афганистана указывает на снижение роли Соединенных Штатов и их союзников

ТАСС, 17 октября. Президент Сирии Башар Асад принял в Дамаске спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева и заместителя министра иностранных дел России Сергея Вершинина. Об этом в воскресенье сообщило сирийское информационное агентство SANA.

По его данным, в ходе встречи были обсуждены направления существующего сотрудничества между двумя странами, в том числе в сфере борьбы с терроризмом. Как указывается в сообщении, члены российской делегации пояснили, что "нынешний визит проходит в рамках директив президента [России Владимира] Путина по укреплению сотрудничества и расширению работы с Сирией во всех областях и на всех уровнях". Российская сторона подтвердила "готовность РФ активно содействовать процессу восстановления и реабилитации инфраструктуры, разрушенной терроризмом, и наладить инвестиционное партнерство с Сирией в области энергетики и сельского хозяйства", отмечает SANA.

Сирийский президент в свою очередь отметил, что уход США из Афганистана указывает на снижение роли Соединенных Штатов и их союзников. Как подчеркнул Асад, ситуация вокруг Афганистана свидетельствует о том, что "страны региона должны работать над укреплением безопасности и мира совместно со своими соседями и без вмешательства извне", сообщает агентство.

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СирияРоссияКризис в СирииАсад, Башар ХафезВершинин, Сергей Васильевич
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