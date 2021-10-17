Южная Корея раскритиковала японского премьера, который сделал подношение храму Ясукуни

СЕУЛ, 17 октября. /ТАСС/. Республика Корея осуждает действия нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды, который в воскресенье направил подношение синтоистскому храму Ясукуни, считающемуся в других странах Азии символом японского милитаризма. Об этом говорится в распространенном в Сеуле заявлении представителя МИД.

"Правительство Республики Корея выражает крайнее разочарование и сожаление в связи с тем, что представители японского руководства вновь направили подношения и посетили храм Ясукуни, который прославляет агрессивные войны прошлого и военных преступников", - подчеркнул дипломат. Он призвал Токио "признать свои ошибки и продемонстрировать искренность".

Подношение премьер-министра представляет собой украшенную белыми лентами ветку японского вечнозеленого дерева сакаки, оно было сделано по случаю начала осеннего храмового фестиваля. Между тем бывший премьер-министр Ёсихидэ Суга в воскресенье лично совершил паломничество в Ясукуни.

Последний раз премьер-министр Японии лично посещал храм Ясукуни в декабре 2013 года - тогда это сделал Синдзо Абэ. После своей отставки Абэ регулярно совершает паломничества в Ясукуни в статусе депутата парламента.

В синтоистском храме Ясукуни хранятся списки с именами всех японцев, погибших на полях сражений с середины XIX века. В этот перечень включены и военные преступники, казненные после капитуляции Токио во Второй мировой войне, поэтому посещения Ясукуни японскими официальными лицами вызывают протесты и воспринимаются в Китае, Южной Корее и других азиатских странах как оправдание японской агрессии.