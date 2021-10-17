На севере Индии террористы убили двух приезжих рабочих

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 октября. /ТАСС/. Экстремисты в северной индийской союзной территории Джамму и Кашмир открыли в воскресенье огонь по группе приезжих рабочих, застрелив двух человек. Как сообщает кашмирская полиция на своей странице в Twitter, еще один человек получил ранения.

"Террористы произвели беспорядочный обстрел приезжих рабочих в районе Ванпох в округе Кулгам. В этом террористическом инциденте погибли двое приезжих и один получил ранения. Полиция и силы безопасности оцепили район", - говорится в сообщении.

В результате атаки число мирных жителей, убитых в октябре результате нападений боевиков в Джамму и Кашмире, увеличилось до 11. Многие жертвы не были местными жителями. Как полагает полиция, экстремисты таким образом намерены выгнать из Кашмира приезжих. Среди убитых обычные люди, в том числе владелец аптеки, водитель такси, два школьных учителя, торговец уличной едой, плотник и другие.

Территория Кашмира остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в Кашмире нет государственной границы: его территорию разделяет линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от страны. Нью-Дели обвиняет соседний Пакистан в поддержке экстремистов, Исламабад отвергает эти обвинения.