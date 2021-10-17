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Бывшего постпреда Ирана в Вене назначили заместителем главы судебных властей

При этом Казем Гариб Абади сохраняет за собой пост секретаря штаба по правам человека Ирана

ТЕГЕРАН, 17 октября. /ТАСС/. Бывший постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади занял пост заместителя главы судебной ветви власти исламской республики по международным вопросам и правам человека. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель судебных властей страны Забихолла Ходаэян.

"Согласно распоряжению руководства судебных властей, Гариб Абади назначается заместителем главы судебной ветви власти по международным вопросам и правам человека. При этом он сохраняет за собой пост секретаря штаба по правам человека Ирана", - цитирует его агентство ISNA.

Гариб Абади 15 октября покинул пост постоянного представителя Ирана при международных организациях в Вене, который он занимал на протяжении последних четырех лет.

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