Зеленский не исключил возможность обмена Медведчука на украинцев, находящихся в России

КИЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не исключает возможность обмена лидера политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутата Верховной рады Виктора Медведчука на украинских граждан в РФ, если у парламентария обнаружат российское гражданство.

"Господин Медведчук - гражданин Украины, и к нему применяется украинское законодательство. С другой стороны, если, например, Россия подтвердила бы, что у господина Медведчука есть русское гражданство, то тогда мы бы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намека рассмотрели бы возможности обмена господина Медведчука на героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине", - сказал Зеленский в воскресенье в эфире телеканала ICTV.

12 октября Печерский районный суд Киева отказал в избрании Медведчуку меры пресечения в виде заключения под стражу по новому уголовному делу, отправив его под круглосуточный домашний арест до 7 декабря. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 8 октября сообщила, что оппозиционеру предъявлено новое обвинение по статьям о госизмене и содействии террористической организации. Согласно версии следствия, он причастен к поставке угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса в конце 2014 года - начале 2015 года на сумму более 200 млн гривен (около $7,6 млн).

Медведчук был вновь направлен под домашний арест, под которым уже находился с 13 мая в рамках дела по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Эта мера пресечения уже несколько раз продлевалась. Сам Медведчук неоднократно заявлял, что обвинения против него являются политически мотивированными.