Зеленский заявил, что ни он, ни его соратники не занимались отмыванием денег

"Все, что я делал до 2019 года, - это люди знают. Это телевидение и кино. Во времена [тогдашнего президента Виктора] Януковича все структурировали свой бизнес. Особенно бизнес, связанный с телевидением, СМИ. Все каналы имели компании за границей. Почему? Потому что это была возможность, чтобы на тебя политика не влияла. У "Квартала 95" была сатира, на которую все давили, все хотели влиять", - подчеркнул президент в эфире телеканала ICTV.

Он отметил, что в то время налоговая ходила к "Кварталу 95" "если не каждый день, то еженедельно". "Поэтому для таких вещей было структурирование бизнеса. Отмыванием никаких денег в 2012 году и с 2012 года, с 2001 года и в 2019 году не занимался ни я, ни один член студии "Квартал 95". Мы занимались исключительно творчеством", - заверил Зеленский.

Он также указал, что не увидел в сюжете "ничего нового". "Это было для меня как дежавю. В 2019 году все то же самое кино я видел на каналах олигарха [экс-президента Украины Петра] Порошенко, который показывал, потому что понимал, что против меня ничего нет, "грязи" никакой нет", - отметил Зеленский. "Все это старая история, я все это слышал, все это видел, все эти детали", - подчеркнул президент. "Радует, что ни одной новой детали я не увидел. Это говорит о том, что с 2019 года на меня как на президента Украины ничего товарищ Петро [Порошенко] так и не нашел", - добавил он.

"Досье Пандоры"

Международный консорциум журналистских расследований опубликовал 3 октября выдержки примерно из 11,9 млн документов с данными об офшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей. Как указывается на сайте базирующейся в Вашингтоне организации, подборка получила общее название Pandora Papers. Консорциум журналистских расследований выступил с утверждением, что президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могли быть причастны к переводам $40 млн от структур, связанных с предпринимателем Игорем Коломойским.

По версии издания, при начале сотрудничества студии "Квартал 95", которую основал действующий президент Украины, с телеканалом украинского олигарха Игоря Коломойского в 2012 году "успешный шоумен Владимир Зеленский и его ближайшее окружение создали сеть офшорных компаний, которая сейчас владеет элитной недвижимостью в Лондоне на миллионы долларов".

В частности, были опубликованы сведения о трех квартирах элитного класса. Как утверждает издание, через сеть якобы связанных с украинским президентом офшорных компаний два близких соратника Зеленского стали владельцами элитной недвижимости в Лондоне. Один из них, согласно опубликованным документам, - первый помощник президента Сергей Шефир. Он, по данным журналистов, "через офшорную компанию владеет сразу двумя квартирами в столице Великобритании общей стоимостью более $5 млн".