Лидер "зеленых" призвал действующий кабмин ФРГ провести переговоры с РФ по поставкам газа

БЕРЛИН, 17 октября. /ТАСС/. Сопредседатель немецкой партии "Союз-90"/"зеленые" Роберт Хабек призвал действующее правительство Германии обсудить с Москвой ситуацию на газовом рынке в Европе. Об этом он заявил в воскресенье в эфире телеканала ARD .

"Мы зависим от России, она ограничивает поставки газа", - утверждает Хабек. По его оценке, "хранилища [газа в Германии] не полностью заполнены, а спрос высок". "Действующее правительство ФРГ должно быстро поговорить с Россией по поводу того, чтобы это изменилось", - считает он.

Хабек также подчеркнул, что, с точки зрения "зеленых", проект "Северный поток - 2" пока не может получить разрешение на эксплуатацию в связи с европейскими предписаниями (доработанной Газовой директивой ЕС). "Как кажется, Россия играет с нами в своего рода игру в покер. Но это внешнеполитический вопрос, который действующее правительство ФРГ как минимум может обсудить", - полагает он.

Потенциальный будущий канцлер Германии Олаф Шольц в воскресенье в эфире телеканала ZDF высказал мнение о том, что сертификация газопровода и получение разрешения на эксплуатацию - это "совершенно формальные процессы". По его словам, здесь важно "оказывать сопровождение [соответствующим] правовым процедурам".

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер в пятницу заявил о том, что газохранилища в стране сейчас заполнены на 75%, и подчеркнул, что односторонней зависимости от России в вопросе газоснабжения нет. Ранее Минэкономики Германии подчеркивало, что у нее нет сведений о несоблюдении Москвой своих контрактных обязательств.

Коммерческий проект

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. 13 октября президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели назвал политически мотивированной болтовней заявления о применении Россией энергетики в качестве оружия. Он указал на то, что "даже в самые сложные периоды холодной войны РФ регулярно, на постоянной основе полностью исполняя свои контрактные обязательства, поставляла газ в Европу".

Сейчас в Германии идут переговоры о создании нового правительства между социал-демократами (СДПГ), "зелеными" и Свободной демократической партией (СвДП). "Зеленые" неоднократно выступали против реализации проекта "Северный поток - 2", а либералы предлагали заморозить строительство газопровода. СДПГ как участница действующего кабмина придерживается позиции нынешних властей ФРГ по этому вопросу, считая, что запуск "Северного потока - 2" возможен при соблюдении европейского законодательства и сохранении транзита газа через Украину.