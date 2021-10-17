Спецпосланник США по климату посетит Мексику и Великобританию

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Спецпосланник президента США по климату Джон Керри в понедельник и вторник посетит Мексику и Великобританию, он примет участие в консультациях по профильным темам. Об этом говорится в заявлении, распространенном в воскресенье Госдепартаментом.

Как следует из документа, Керри будет "взаимодействовать с коллегами из числа официальных лиц и лидерами частного сектора". Главной темой обсуждения будет "преодоление климатического кризиса". 18 октября спецпосланник отправится в Мехико и Паленке, а 19 октября - в Лондон.

"Встречи, которые проведет Керри, будут содействовать дипломатическим усилиям США на двусторонней и многосторонней основе перед 26-й Конференцией сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в Глазго (Соединенное Королевство) с 31 октября по 12 ноября", - отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Изначально проведение конференции планировалось на 2020 год, однако из-за пандемии мероприятие было перенесено. Как ожидается, в работе конференции примут участие более 30 тыс. человек из 200 стран, в том числе России.

Планируется участие глав ряда государств, в том числе президента США Джо Байдена. Он отнес борьбу с изменением климата к числу приоритетов своей администрации.