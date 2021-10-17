В Армении на выборах в органы местного самоуправления явка составила 33%

ЕРЕВАН, 17 октября. /ТАСС/. Явка на выборах в органы местного самоуправления, которые прошли в девяти общинах Армении, составила 33,23%. Информация об этом размещена в воскресенье на сайте ЦИК страны.

"Явка на выборах в органы местного самоуправления по девяти общинам, которые состоялись 17 октября, составила 33,23%", - говорится в сообщении.

В воскресенье в Армении прошел первый из трех этапов местных выборов. Голосование в трех маленьких общинах, где число избирателей меньше 4 тыс., а именно в общине Фиолетово в Лорийской области, общине Ферик Армавирской области и Шамирам в Арагацотнской, прошло по мажоритарной системе, а в остальных, в том числе таких крупных, как Гюмри, Горис и Дилижан, - по пропорциональной. Избиратели сформируют советы старейшин, которые затем изберут новых глав общин. Всего было открыто 152 избирательных участка.

Как ожидается, борьба за места развернется в Сюникской области, которая считается оплотом оппозиции. В районном центре Горис в пропорциональных выборах в органы местного самоуправления принимают участие оппозиционный блок "Аруш Арушанян", лидером которого является действующий мэр Гориса, находящийся под стражей, а также партии "Армянский национальный конгресс" и провластный "Гражданский договор".

В общине Мегри в Сюникской области своих кандидатов выдвинули Либеральная партия, партия "Страна жизни", партия "Республика" и партия "Гражданский договор". В другой общине Сюника - Татев - борьба развернется между партией "Страна жизни", националистической партией "Блок Шант" и партией "Гражданский договор".

Парламент Армении 24 сентября принял закон о внесении изменений и дополнений в законы "Об административно-территориальном делении Республика Армения" и "О местном самоуправлении". Таким образом, после завершения процесса в стране будет 77 общин, в пяти из которых выборы в этот период проводится не будут, и Ереван. Два других этапа выборов пройдут 14 ноября и 5 декабря.